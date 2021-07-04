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Полиция подозревает, что гигантский лесной пожар на Кипре начал один человек

По подозрению в причастности к огромному лесному пожару полиция Кипра задержала 67-летнего мужчину, об этом 4 июля сообщает издание Philenews.com.

Задержанный был арестован на 8 суток, он отрицает свою причастность к поджогу и утверждает, что сам вызвал пожарных. При этом свидетель дал показания, что видел, как в поле подозреваемый шел к своей машине, а через несколько минут он заметил дым и пожар в этой локации.

Пожар, вспыхнувший накануне в юго-восточной части Троодоса, охватил общины Аракапас, Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини и Сикопетрас. Пламя бушует на 50 квадратных километрах, выгорели оливковые и сосновые рощи. На борьбу с огнем брошены все силы, Кипр запросил помощь в ЕС. Греция, Израиль и Италия пообещали направить по два самолета для тушения огня.

В настоящее время спасатели пытаются сдержать огневой фронт, чтобы не допустить возгорания леса Махарес и горных массивов.

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Комментарии (2)

ivan5_5e4d10fe646f6
Израиль тушилки обещал а мы оперов можем прислать чтобы нормально допросили
Мужской Взгляд
Везде есть свои пироманы. Можно попробовать раскрутить гражданина на признание, опять же детектор лжи поможет наверное.
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