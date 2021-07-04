По подозрению в причастности к огромному лесному пожару полиция Кипра задержала 67-летнего мужчину, об этом 4 июля сообщает издание Philenews.com.
Задержанный был арестован на 8 суток, он отрицает свою причастность к поджогу и утверждает, что сам вызвал пожарных. При этом свидетель дал показания, что видел, как в поле подозреваемый шел к своей машине, а через несколько минут он заметил дым и пожар в этой локации.
Пожар, вспыхнувший накануне в юго-восточной части Троодоса, охватил общины Аракапас, Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини и Сикопетрас. Пламя бушует на 50 квадратных километрах, выгорели оливковые и сосновые рощи. На борьбу с огнем брошены все силы, Кипр запросил помощь в ЕС. Греция, Израиль и Италия пообещали направить по два самолета для тушения огня.
В настоящее время спасатели пытаются сдержать огневой фронт, чтобы не допустить возгорания леса Махарес и горных массивов.