На 5–6 градусов выше нормы. Петербург замер в шаге от +30, но погода не сдаётся

Как сообщает Северо-Западное управление Гидрометцентра, в воскресенье, 4 июля, в городе на Неве ночью 15–17 градусов, днём воздух прогреется до 25–28 градусов при умеренном ветре. Небо ясное, осадков синоптики не ждут. По прогнозам ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, в Петербурге под конец недели может потеплеть до 29 градусов, а в области не исключены +30.



В Северной столице продолжает властвовать антициклон, который обеспечивает сухую и малооблачную погоду. «В ближайшие три дня июль продолжит радовать отсутствием дождей и очень теплой погодой, с температурой +29…+31°», — предрекает Леус.

