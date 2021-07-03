Москвичи 3 июля пришли в шок от вида одного из желающих привиться от коронавируса в столичном Музеоне. Петербургская драг-квин, художник Гена Марвин вызвал неоднозначную реакцию у столичных жителей.

В Музеоне в очереди на вакцинацию заметили мутировавшую личность pic.twitter.com/MbFwfrqr2M

В комментариях одни решили, что это мутант, а другие — что это результат побочки от первой прививки. Оказалось, что это петербургский артист и художник Гена Марвин. Сам процесс вакцинации он опубликовал у себя в инстаграме. Судя по видео, медсестра совершенно невозмутимо отнеслась к внешнему виду пациента.

Впервые Гена Марвин прославился, опубликовав в тик-токе видео с собой в образе надувного монстра в маске. Чудовище бегало между берёзами и создавало жуткое впечатление. Ролик собрал почти 6 миллионов просмотров в Tik-Tok, его репостнул аккаунт культового британского журнала Dazed.



Отметим, драг-квин — это артисты мужского пола, использующие женские образы, однако о смене пола в таких случаях речи чаще всего не идет.

