Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Победой сборной Дании завершился матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу против Чехии. Игра проходила 3 июля в Баку.
Датчане выиграли со счётом 2:1. Голы за Данию забили Томас Дилэйни (5 минута) и Каспер Дольберг (42). У Чехии отличился Патрик Шик (49).
Таким образом, датские футболисты вышли в полуфинал, где сыграют с победителем пары Украина — Англия. Ранее определилась другая полуфинальная пара: Испания сразится с Италией 6 июля.
Напомним, что Дания была в одной группе с Россией и победила команду Станислава Черчесова со счётом 4:1, не пустив ее в плей-офф.