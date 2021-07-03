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Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Победой сборной Дании завершился матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу против Чехии. Игра проходила 3 июля в Баку.

Датчане выиграли со счётом 2:1. Голы за Данию забили Томас Дилэйни (5 минута) и Каспер Дольберг (42). У Чехии отличился Патрик Шик (49).

Таким образом, датские футболисты вышли в полуфинал, где сыграют с победителем пары Украина — Англия. Ранее определилась другая полуфинальная пара: Испания сразится с Италией 6 июля.

Напомним, что Дания была в одной группе с Россией и победила команду Станислава Черчесова со счётом 4:1, не пустив ее в плей-офф.

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