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В Петербурге меньше чем за месяц составили более 500 протоколов о нарушении коронавирусных ограничений в ТЦ и общепите

С 11 июня в Петербурге составили более 550 протоколов о нарушениях коронавирусных ограничений на предприятиях сферы услуг. Об этом 3 июля «Фонтанке» сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По его словам, всего за этот период проверили более 11 тысяч объектов. Ситов уверяет, что в городе наблюдается «положительная динамика» — больше людей теперь соблюдает масочный режим в торговых центрах, на транспорте и в общепите. «Практически приближаемся к 95 % ношения масок персоналом и уже превысили порог 80 % при их использовании посетителями заведений», — подчеркнул чиновник.

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Комментарии (3)

264958451
Надо чтобы как в Москве штрафовали. У них народу в 3 раза больше, а смертность одинаковая с Петербургом, печаль
265984735
Фантазии. В магазинах маску носит, дай бог, если один из десяти.
Где гвардейцы и прочие космонавты? Почему не штрафуют дубинками?
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