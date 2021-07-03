В Петербурге меньше чем за месяц составили более 500 протоколов о нарушении коронавирусных ограничений в ТЦ и общепите

С 11 июня в Петербурге составили более 550 протоколов о нарушениях коронавирусных ограничений на предприятиях сферы услуг. Об этом 3 июля «Фонтанке» сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.



По его словам, всего за этот период проверили более 11 тысяч объектов. Ситов уверяет, что в городе наблюдается «положительная динамика» — больше людей теперь соблюдает масочный режим в торговых центрах, на транспорте и в общепите. «Практически приближаемся к 95 % ношения масок персоналом и уже превысили порог 80 % при их использовании посетителями заведений», — подчеркнул чиновник.

