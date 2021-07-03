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Петербургская автомобилистка проскочила на красный и въехала прямо в памятник архитектуры

Женщина на красном автомобиле закончила поездку, влетев в фасад жилого дома в Адмиралтейском районе Петербурга.

Фотографии с места происшествия опубликованы 3 июля в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, женщина попала в аварию, проскочив на красный сигнал светофора на углу Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова. Судя по снимкам, перед тем, как врезаться в стену, её машина могла задеть автомобиль, двигавшийся ей наперерез.

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Как рассказала «Фонтанке» свидетельница происшествия Евгения, автомобилистка не пострадала. «Из машины вышла самостоятельно», — добавила она.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу расположен бывший доходный дом Петровых, построенный в конце XVIII — начале XIX веков. Здание входит в список выявленных объектов культурного наследия, свидетельствует информация на сайте КГИОП Петербурга.

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Комментарии (2)

260569221
Женшина… ты чего… а?? Женщина… ты мне всю грудь оторвала…. (С)
Alkaline
Перепутала педали. Страшный сон...
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