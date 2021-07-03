Фотографии с места происшествия опубликованы 3 июля в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, женщина попала в аварию, проскочив на красный сигнал светофора на углу Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова. Судя по снимкам, перед тем, как врезаться в стену, её машина могла задеть автомобиль, двигавшийся ей наперерез.
Как рассказала «Фонтанке» свидетельница происшествия Евгения, автомобилистка не пострадала. «Из машины вышла самостоятельно», — добавила она.
Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу расположен бывший доходный дом Петровых, построенный в конце XVIII — начале XIX веков. Здание входит в список выявленных объектов культурного наследия, свидетельствует информация на сайте КГИОП Петербурга.