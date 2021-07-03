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В деревне под Петербургом заметили верблюда, наслаждающегося солнцем

В деревне Натальевка, что в Гатчинском районе Ленобласти, заметили верблюда. Фотографии и видеозапись экзотического животного читатели 47news прислали днём 3 июля.

видео с сайта 47news.ru

«Верблюд. Вот такая вот жара пришла к нам», — прокомментировали они материалы, поступившие в редакцию издания. На фото и видео животное нежится на солнце — для него, видимо, температурный режим, установившийся в Петербурге и Ленобласти, идеален.

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47news предлагает хозяевам экзотического животного рассказать его историю по телефону 8 (911) 718–77–77.

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Комментарии (2)

260965961
Целых 2 горба жира - животине комфортно))
Karl_Ivanovich
Пустыня - близко , раз "корабль" уже пришвартовался.
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