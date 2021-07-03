В деревне Натальевка, что в Гатчинском районе Ленобласти, заметили верблюда. Фотографии и видеозапись экзотического животного читатели 47news прислали днём 3 июля.
видео с сайта 47news.ru
«Верблюд. Вот такая вот жара пришла к нам», — прокомментировали они материалы, поступившие в редакцию издания. На фото и видео животное нежится на солнце — для него, видимо, температурный режим, установившийся в Петербурге и Ленобласти, идеален.
47news предлагает хозяевам экзотического животного рассказать его историю по телефону 8 (911) 718–77–77.