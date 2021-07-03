В Москве QR-коды начнут рассылать по СМС. Предприятиям, привившим сотрудников, помогут грантами

Власти Москвы поддержат бизнесменов, которые первыми привили своих сотрудников от коронавируса. Об этом 3 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.



«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 % работников получат гранты в размере 100 % НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей», — говорится в заявлении Собянина.

Поддержат также рестораны и кафе, которые будут четко соблюдать требования по использованию QR-кодов. Им предоставят гранты на полную оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года.

