В Москве QR-коды начнут рассылать по СМС. Предприятиям, привившим сотрудников, помогут грантами

Власти Москвы поддержат бизнесменов, которые первыми привили своих сотрудников от коронавируса. Об этом 3 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.
«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации
Поддержат также рестораны и кафе, которые будут четко соблюдать требования по использованию QR-кодов. Им предоставят гранты на полную оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года.
Кроме того, в ближайшее время начнется рассылка СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. Планируется использовать аналогичную технологию и после вакцинации.
«Надеюсь, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов. Это значит — мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики», — подчеркнул Собянин.