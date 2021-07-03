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В Москве QR-коды начнут рассылать по СМС. Предприятиям, привившим сотрудников, помогут грантами

Москва поддержит бизнесменов, прививших своих сотрудников от коронавируса

Власти Москвы поддержат бизнесменов, которые первыми привили своих сотрудников от коронавируса. Об этом 3 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 % работников получат гранты в размере 100 % НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей», — говорится в заявлении Собянина.

Поддержат также рестораны и кафе, которые будут четко соблюдать требования по использованию QR-кодов. Им предоставят гранты на полную оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года.

Кроме того, в ближайшее время начнется рассылка СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. Планируется использовать аналогичную технологию и после вакцинации.

«Надеюсь, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов. Это значит — мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики», — подчеркнул Собянин.

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Комментарии (1)

Skazochny
))) мы даже знаем ,что эти первые сто будут аффилированные к самому оленеводу
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