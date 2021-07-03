«Банда» в юбках и кедах. Девочка из Петербурга рассказала, как встретила в парке агрессивных ровесниц

Как стало известно «Фонтанке» 3 июля, накануне около семи вечера к наряду патрульно-постовой службы, дежурившему у станции метро «Озерки», обратилась 16-летняя девочка. По её словам, у водоёма, расположенного в местном парке, её избили две девушки на вид 16–18 лет.



В чём была причина внезапной агрессии по отношению к ней, она не объяснила, но смогла назвать некоторые приметы предполагаемых обидчиц.



Обе нападавшие были одеты в юбки — одна в чёрную, другая — в бежевую. Образ юных леди дополняли чёрная майка и фиолетовая кофта с капюшоном. На ногах — кеды, а через плечо были перекинуты сумки. На голове одной из нападавших также красовалась белоснежная кепка.

