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«Банда» в юбках и кедах. Девочка из Петербурга рассказала, как встретила в парке агрессивных ровесниц

Две девочки напали на юную петербурженку в парке у станции метро «Озерки»

Юная жительница Петербурга нарвалась на неприятную встречу в одном из городских парков. О ней она рассказала сотрудникам полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 3 июля, накануне около семи вечера к наряду патрульно-постовой службы, дежурившему у станции метро «Озерки», обратилась 16-летняя девочка. По её словам, у водоёма, расположенного в местном парке, её избили две девушки на вид 16–18 лет.

В чём была причина внезапной агрессии по отношению к ней, она не объяснила, но смогла назвать некоторые приметы предполагаемых обидчиц.

Обе нападавшие были одеты в юбки — одна в чёрную, другая — в бежевую. Образ юных леди дополняли чёрная майка и фиолетовая кофта с капюшоном. На ногах — кеды, а через плечо были перекинуты сумки. На голове одной из нападавших также красовалась белоснежная кепка.

Информация о случившемся была передана в 58-й отдел полиции. Предварительно, заявлений ни от девочки, ни от её родителей пока не поступило.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

260581461
Кобеля не поделили сучки.
265036642
Не надо девочке одной ходить к тем озерам. Там вдоль берега столько биомусора валяется...
RemyMartin
Юбка и кеды? Колхозницы?
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