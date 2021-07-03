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Глава ГИБДД: Дети с семи лет могут управлять электросамокатами, но есть нюансы

Дети тоже могут управлять электросамокатами, считает глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Как он заявил 3 июля в интервью телеканалу «Россия-1», есть лишь несколько нюансов.

«Хотелось бы в большей степени обратиться к родителям, чтобы они смотрели на мощность самоката, который они покупают. Возрастной порог — не младше семи лет. Специальные средства защиты также должны быть», — подчеркнул Черников.

Он также добавил, что нужно законодательное регулирование самокатов. «Сегодня эта категория относится к пешеходам. Говорить о том, что на них можно двигаться по проезжей части, нельзя. Мы реально понимаем, насколько опасны сегодня такие скорости в пешеходном потоке. Необходимо принимать меры, во-первых, законодательного регулирования», — отметил он.

Также Черников привёл статистику: количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России с начала года выросло почти на 200 % и составило 112. В этом году в Москве зарегистрировали 24 аварии такого рода, в Санкт-Петербурге — 22, в Краснодарском крае — 12, в Татарстане — семь и в Свердловской области — шесть. За пять месяцев в таких ДТП погибли два человека и ранены 119.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Всех самокатчиков в шлемы, экип (мото? Черепаху? Доспехи рыцаря тевтонского ордена?) и на тротуар, чтоб если зашиб пешика, то наверняка😉
Следующим шагом будет обязать пешиков выходить только в защитном экипе? 🤔
Кажется у меня идея стартапа родилась🤔😂😂😂
Владислав М
А глава ГИБДД может сослаться на норму закона, заявляя что: "...«Сегодня эта категория относится к пешеходам....". Я вот, и многие сотрудники ГИБДД, видим в ПДД: "..."Велосипед" – транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч." Т.е. по описанию самокат подпадает под определение велосипеда. А более мощные самокаты под определение мопеда.
Alexander_5e4cfced16b74
обязать ВСЕХ самокатчиков и велопедиков надевать шлем - очень, очень хорошая идея...
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