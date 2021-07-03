Глава ГИБДД: Дети с семи лет могут управлять электросамокатами, но есть нюансы

Дети тоже могут управлять электросамокатами, считает глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Как он заявил 3 июля в интервью телеканалу «Россия-1», есть лишь несколько нюансов.



«Хотелось бы в большей степени обратиться к родителям, чтобы они смотрели на мощность самоката, который они покупают. Возрастной порог — не младше семи лет. Специальные средства защиты также должны быть», — подчеркнул Черников.



Он также добавил, что нужно законодательное регулирование самокатов. «Сегодня эта категория относится к пешеходам. Говорить о том, что на них можно двигаться по проезжей части, нельзя. Мы реально понимаем, насколько опасны сегодня такие скорости в пешеходном потоке. Необходимо принимать меры, во-первых, законодательного регулирования», — отметил он.

