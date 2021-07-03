В центре Петербурга у бывшего бизнесмена угнали бронзовый «Лексус». О пропаже автомобиля за 2,5 млн рублей он узнал в свой юбилей

Петербуржец заявил в полицию об исчезновении бронзового «Лексуса». В последний раз он видел автомобиль за несколько дней до своего юбилея в центре города.



Как стало известно «Фонтанке» 3 июля, накануне в полдень в 78-й отдел полиции обратился 60-летний житель переулка Ульяны Громовой, который представился самозанятым. В своём заявлении он просил привлечь к уголовной ответственности тех, кто угнал принадлежащий ему Lexus RX 450H бронзового цвета, стоимость которого составляет 2,5 млн рублей.



По его словам, в начале этой недели он припарковал машину у одного из домов на улице Жуковского, а когда вернулся, обнаружил её отсутствие. По информации нашего издания, владелец автомобиля узнал о пропаже в день рождения, а если точнее — в свой юбилей.

