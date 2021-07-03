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Дым от горящего автобуса окутал Старо-Петергофское шоссе в Петербурге

ЧП на проезжей части произошло в Адмиралтейском районе Петербурга днём 3 июля. Подробности происшествия приводит городское управление МЧС.

В час дня поступило сообщение о пожаре в пассажирском автобусе на пересечении Старо-Петергофского и Нарвского проспектов. По предварительной информации, горел моторный отсек. Спустя час после поступления заявки возгорание ликвидировали силами десяти специалистов с привлечением двух единиц спецтехники. Сведения о пострадавших не поступали.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУП «Пассажиравтотранс».

Видеозапись с места происшествия опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Судя по ролику, дым от пожара окутал проезжую часть, замедлив автомобильное движение. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ЧП наблюдается транспортный затор, длина которого составляет порядка 500 метров.

видео из телеграм-канала "Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |"

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