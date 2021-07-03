Автомобиль сорвался с фуникулера в горах Кабардино-Балкарии. Как сообщили 3 июля в региональном ГУ МЧС, в результате погибла женщина 1973 года рождения, находившаяся за рулем.
Кадры из Кабардино-Балкарии. При подъёме наверх фуникулёр не выдержал веса автомобиля. Машина полетела вниз, внутри была 38-летняя женщина — она погибла на месте. Причины ЧП пока выясняются pic.twitter.com/YLmJozfloq— NEWS.ru | Новости (@nws_ru) July 3, 2021
Она приехала в КБР из Ставропольского края. На месте происшествия работают 10 сотрудников МЧС, семь пожарных. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
Прочитал,в т.ч. в эфире, про трагедию в Адыр-Суу на фуникулере. С него сорвался авто, человек в нем погиб.— novostnik (@novostnik) July 3, 2021
И стало любопытно, что же это за фуникулер. Красиво, блин.
И везде написано, на площадке должен быть только авто! Люди поднимаются по лестнице. Ага, см.фото + начало твита pic.twitter.com/mjTNpnKbVt
Подъемник в ущелье Адыр-Су установлен на скальном уступе. Устройство дает возможность поднять в горы автомобили и грузы с отметки 1 525 м на высоту 1 580 м. Согласно технике безопасности, при подъеме люди должны выходить из машины и подниматься по лестнице. Однако многие игнорируют этот пункт.