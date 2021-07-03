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Автомобиль упал с фуникулера в горах Кабардино-Балкарии. Погибла женщина

После падения автомобиля с фуникулера в Кабардино-Балкарии погибла женщина

Автомобиль сорвался с фуникулера в горах Кабардино-Балкарии. Как сообщили 3 июля в региональном ГУ МЧС, в результате погибла женщина 1973 года рождения, находившаяся за рулем.

Она приехала в КБР из Ставропольского края. На месте происшествия работают 10 сотрудников МЧС, семь пожарных. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Подъемник в ущелье Адыр-Су установлен на скальном уступе. Устройство дает возможность поднять в горы автомобили и грузы с отметки 1 525 м на высоту 1 580 м. Согласно технике безопасности, при подъеме люди должны выходить из машины и подниматься по лестнице. Однако многие игнорируют этот пункт.

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Комментарии (3)

AlBerkut
Женщина 73 года рождения, в возрасте 38 лет...
Стоп.. Народ, кто знает, а сейчас какой год? А то что-то то ли я запутался, то ли это из фильма 'Назад в будущее'....
bluxer
Такую экзотику вижу впервые, а на пароме находиться в автомобиле запрещено. Иначе клуб самоубийц получается.
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