Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, в половине седьмого утра 3 июля поступило сообщение о стрельбе в квартире дома 7 по Вёсельной улице. Прибывшие полицейские обнаружили 25-летнего мужчину, стоящего на карнизе: он не мог залезть обратно в квартиру и был неадекватен. Его сняли и доставили в медицинское учреждение.
По предварительной информации, врачи одной из городских больниц диагностировали у поступившего пациента отравление наркотическими средствами средней степени тяжести. В полицейском главке также отметили, что информация о стрельбе не подтвердилась.
Спасательная операция попала на видео, запись опубликована в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». Как говорится в описании к ролику, с карниза жилого дома мужчину в красных трусах пришлось снимать сотрудникам патрульно-постовой службы и инспекторам ДПС, которые, судя по всему, первыми оказались на месте происшествия.
видео с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»
О своём утреннем приключении в полуобнажённом виде на камеру рассказал герой этого видео. По его словам, он оказался в опасной ситуации из-за соседа, который якобы угрожал ему ружьём, но прыгать вниз не планировал.
«Он угрожал меня застрелить, из-за того, что я его ребёнка напугал. Я, было дело, в подъезд выбежал, одетый. Просто у меня вид был такой себе, неважный. Якобы его ребёнок меня в глазок [квартирной двери] увидел. Я там стоял на лестничной клетке, он меня увидел и получил психологическую травму. Через какой-то динамик или сам, своим голосом он [отец ребёнка] довёл меня до паранойи», — сказал герой ролика, признав, что перед инцидентом употреблял наркотики.