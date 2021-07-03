Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, в половине седьмого утра 3 июля поступило сообщение о стрельбе в квартире дома 7 по Вёсельной улице. Прибывшие полицейские обнаружили 25-летнего мужчину, стоящего на карнизе: он не мог залезть обратно в квартиру и был неадекватен. Его сняли и доставили в медицинское учреждение.

По предварительной информации, врачи одной из городских больниц диагностировали у поступившего пациента отравление наркотическими средствами средней степени тяжести. В полицейском главке также отметили, что информация о стрельбе не подтвердилась.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор» Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор» Поделиться Поделиться







Спасательная операция попала на видео, запись опубликована в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». Как говорится в описании к ролику, с карниза жилого дома мужчину в красных трусах пришлось снимать сотрудникам патрульно-постовой службы и инспекторам ДПС, которые, судя по всему, первыми оказались на месте происшествия.

видео с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»