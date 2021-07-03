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«Он довёл меня до паранойи». Петербуржец в красных трусах выполз на карниз дома, испугавшись угроз соседа

Мужчина в красных трусах разгуливал по карнизу жилого дома на Васильевском острове в Петербурге

Житель Василеостровского района Петербурга оказался в опасной ситуации: на карниз жилого дома его привела паранойя, охватившая после угроз соседа, а также наркотики. Спускать мужчину на землю пришлось сотрудникам полиции.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, в половине седьмого утра 3 июля поступило сообщение о стрельбе в квартире дома 7 по Вёсельной улице. Прибывшие полицейские обнаружили 25-летнего мужчину, стоящего на карнизе: он не мог залезть обратно в квартиру и был неадекватен. Его сняли и доставили в медицинское учреждение.

По предварительной информации, врачи одной из городских больниц диагностировали у поступившего пациента отравление наркотическими средствами средней степени тяжести. В полицейском главке также отметили, что информация о стрельбе не подтвердилась.

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Спасательная операция попала на видео, запись опубликована в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». Как говорится в описании к ролику, с карниза жилого дома мужчину в красных трусах пришлось снимать сотрудникам патрульно-постовой службы и инспекторам ДПС, которые, судя по всему, первыми оказались на месте происшествия.

видео с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»

О своём утреннем приключении в полуобнажённом виде на камеру рассказал герой этого видео. По его словам, он оказался в опасной ситуации из-за соседа, который якобы угрожал ему ружьём, но прыгать вниз не планировал.

«Он угрожал меня застрелить, из-за того, что я его ребёнка напугал. Я, было дело, в подъезд выбежал, одетый. Просто у меня вид был такой себе, неважный. Якобы его ребёнок меня в глазок [квартирной двери] увидел. Я там стоял на лестничной клетке, он меня увидел и получил психологическую травму. Через какой-то динамик или сам, своим голосом он [отец ребёнка] довёл меня до паранойи», — сказал герой ролика, признав, что перед инцидентом употреблял наркотики.

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Комментарии (3)

Банин
Неправильный этот тренд не указывает конкретное название вещества
syshsun
Какие-то слабые вещества.
От нормальных, "рыбкой" бы в окно нырнул.
И всем меньше хлопот было бы.
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