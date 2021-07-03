Восемь молодых людей, которые накануне вечером устроили танцы на проезжей части на Патриарших прудах в Москве, задержаны. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
«Вечером 2 июля сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка в территориальный ОМВД доставлены восемь граждан, вышедших на проезжую часть Малой Бронной улицы и осуществлявших видеосъемку своих действий», — говорится в сообщении главка.
В отношении задержанных составили протоколы по статьям КоАП 12.29 («Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения») и 12.33 («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). По первой статье нарушителям грозит штраф до 500 рублей, по второй — до 10 тысяч.
Видео с танцующими на проезжей части на Патриарших прудах появилось в соцсетях накануне вечером. На записи видно, как некоторых танцоров уводят полицейские. Сами блогеры, устроившие флешмоб, похоже, сильно не переживают. Одна из них, Екатерина Заворовская, написала: «Совместные гастроли теперь по тюрьмам». Впрочем, такого наказания для нарушителей точно не будет.
видео c cайта instagram.com, пользователь patriarshie