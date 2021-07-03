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«Совместные гастроли теперь по тюрьмам». Тиктокеров, устроивших танцы на улице в Москве, задержали

В Москве задержали тиктокеров, устроивших пляски на Патриарших

Восемь молодых людей, которые накануне вечером устроили танцы на проезжей части на Патриарших прудах в Москве, задержаны. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Вечером 2 июля сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка в территориальный ОМВД доставлены восемь граждан, вышедших на проезжую часть Малой Бронной улицы и осуществлявших видеосъемку своих действий», — говорится в сообщении главка.

В отношении задержанных составили протоколы по статьям КоАП 12.29 («Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения») и 12.33 («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). По первой статье нарушителям грозит штраф до 500 рублей, по второй — до 10 тысяч.

Видео с танцующими на проезжей части на Патриарших прудах появилось в соцсетях накануне вечером. На записи видно, как некоторых танцоров уводят полицейские. Сами блогеры, устроившие флешмоб, похоже, сильно не переживают. Одна из них, Екатерина Заворовская, написала: «Совместные гастроли теперь по тюрьмам». Впрочем, такого наказания для нарушителей точно не будет.

видео c cайта instagram.com, пользователь patriarshie

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Комментарии (3)

муматор
надо было лезгинку танцевать, тогда бы ещё и наградили.
syshsun
Жаль,что не будет.
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