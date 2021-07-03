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В Петербурге профессор ЛЭТИ перевёл мошенникам 1,7 млн рублей. Осознание этого факта заняло почти два месяца

Телефонные мошенники обманули преподавателя ЛЭТИ в Петербурге

Пожилой преподаватель петербургского вуза стал жертвой телефонных мошенников. Осознание этого факта заняло почти два месяца. В том, как он потерял почти два миллиона рублей, разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно «Фонтанке» 3 июля, на этой неделе в 18-й отдел полиции обратился 75-летний профессор одной из кафедр петербургского государственного электротехнического университета имени Ленина.

По его словам, в середине мая ему на мобильный телефон позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками Центрального банка РФ. Последние заявили, что его денежные средства находятся в опасности, после чего рекомендовали перевести их на «более безопасный» банковский счёт.

Преподаватель вуза последовал совету и отправил в неизвестность 1,7 млн рублей, а опомнился лишь спустя почти два месяца. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Согласно данным из открытых источников, ныне профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошёл путь от слесаря на заводе до доктора технических наук, основателя нового научного направления, заведующего кафедрой и заслуженного работника высшей школы РФ. Список его публикаций исчисляется десятками работ, он не только преподаёт несколько дисциплин по своей специальности, но и готовит будущих учёных, занимаясь руководством аспирантов вуза.

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Комментарии (11)

syshsun
А оставался бы слесарем и проблем бы не было.
Переводить было б не фиг.
Читатель111
Может Вузам типа ЛЭТИ и Бонча объединить усилия и предложить студентам создать программы, может локальные для телефона, которые бы во время подозрительных диалогов присылали смс с предложением быть более бдительными? Чтобы дети могли своим родителям в возрасте установить их на телефон...
260543981
Когда сотрудников уфсин будут в колцентры сажать?? Мало они на зону телефонов проносят.
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