Житель Петербурга заявил о своём возвращении из отпуска стрельбой с балкона в сторону детсада

Как стало известно «Фонтанке» 3 июля, накануне в экстренные службы обратилась 66-летняя жительница дома 22, корпус 1, на улице Добровольцев. По её словам, около восьми утра с балкона одной из квартир, расположенной по указанному адресу, раздались звуки стрельбы.



Заявительница отметила, что неизвестный мужчина стрелял в сторону детского сада не менее 20 раз. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в этом преступлении задержали 27-летнего местного жителя, изъяв у него травматический пистолет и коробку из-под него, а также более десяти металлических шариков.

