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Житель Петербурга заявил о своём возвращении из отпуска стрельбой с балкона в сторону детсада

Мужчина открыл стрельбу по детскому саду на юго-западе Петербурга

Обласканный солнцем житель Красносельского района решил громко объявить о своём возвращении в Петербург после путешествия на юг России. Теперь о нём знают не только его соседи, но и сотрудники полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 3 июля, накануне в экстренные службы обратилась 66-летняя жительница дома 22, корпус 1, на улице Добровольцев. По её словам, около восьми утра с балкона одной из квартир, расположенной по указанному адресу, раздались звуки стрельбы.

Заявительница отметила, что неизвестный мужчина стрелял в сторону детского сада не менее 20 раз. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в этом преступлении задержали 27-летнего местного жителя, изъяв у него травматический пистолет и коробку из-под него, а также более десяти металлических шариков.

«Фонтанка» присмотрелась к его странице в социальной сети «ВКонтакте». Судя по фотографиям, опубликованным в аккаунте, совсем недавно он вернулся из Анапы, где провёл как минимум неделю. По предварительной информации, ранее он не был судим, к административной ответственности не привлекался.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

муматор
коробка из под пистолета - это дооо, потянет лет на 5!
syshsun
До чего доводят людей курорты КК.
И это,всего неделю был.А если бы месяц был,то из РПГ-18 по детсаду шмалять начал бы.
zavval
Теоретически, можно в патроне для травмата заменить резину на металл, но нужно быть идиотом, чтобы выстрелить таким патроном, ибо последствия для стрелка будут весьма печальные.
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