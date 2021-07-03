В Россию запретили ввозить макароны, креветки, попкорн и многое другое с Украины

В перечень теперь входят сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп, мороженое, минеральная и газированная вода, мюсли, попкорн, какао-паста, готовые или консервированные ракообразные, корма для животных. Запрещается ввоз товаров, произведенных на Украине или просто перемещенных на территорию этой страны.

В перечень товаров, которые запрещено ввозить в Россию, включили новую украинскую продукцию. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 3 июля на портале правовой информации.

Отметим, с 2016 года Россия расширяет список товаров, которые нельзя ввозить с Украины. В 2016 и 2018 годах запрещали импорт украинских овощей, фруктов, сыра, подсолнечного масла, шоколада, пива, вина и многого другого.



На Украине с 2016 года действует эмбарго на поставку некоторых российских товаров: например, молочных продуктов, чая, кофе, алкоголя, пшеницы и бумаги.

