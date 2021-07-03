FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +27
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
12
Печать

В Россию запретили ввозить макароны, креветки, попкорн и многое другое с Украины

В перечень товаров, которые запрещено ввозить в Россию, включили новую украинскую продукцию. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 3 июля на портале правовой информации.

В перечень теперь входят сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп, мороженое, минеральная и газированная вода, мюсли, попкорн, какао-паста, готовые или консервированные ракообразные, корма для животных. Запрещается ввоз товаров, произведенных на Украине или просто перемещенных на территорию этой страны.

Отметим, с 2016 года Россия расширяет список товаров, которые нельзя ввозить с Украины. В 2016 и 2018 годах запрещали импорт украинских овощей, фруктов, сыра, подсолнечного масла, шоколада, пива, вина и многого другого.

На Украине с 2016 года действует эмбарго на поставку некоторых российских товаров: например, молочных продуктов, чая, кофе, алкоголя, пшеницы и бумаги.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

change_it
Украинский попкорн запретили. И как теперь прямые линии Путина смотреть?..
syshsun
Макарошки - очень верный запрет.
Ну кто их знает,что они могут в дырочку запихать,чтобы нашу экономику подорвать.
Эд Хэммет
Предложение товаров на рынке и так убогое. Будет ещё меньше. Дальше новый скачок инфляции. Затем очередное повышение ставки рефинансирования Центробанка. Как следствие - рост ставок по кредитам. Потом снижение деловой активности, падение доходов населения. В общем, как обычно, от победы к победе и так до полного краха.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний