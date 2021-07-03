Жара и газовая труба подвели сотрудницу «подведа» смольнинского комитета. Приглашением войти через окно воспользовался вор

Как стало известно «Фонтанке» 3 июля, накануне в половине восьмого утра в экстренные службы обратилась 31-летняя сотрудница организации, подведомственной комитету по транспорту Петербурга. Последняя рассказала, что в период с часа ночи до семи утра в принадлежащую ей однокомнатную квартиру, расположенную в одном из домов на набережной канала Грибоедова, пробрался вор.

Летней ночью квартирный вор хозяйничал дома у жительницы Адмиралтейского района Петербурга. Она буквально пригласила его к себе, оставив открытым окно на первом этаже. Судя по способу проникновения и последствиям его внезапного визита, он ловок и силён, но неаккуратен.

По её словам, он проник через незакрытое окно с москитной сеткой, взобравшись по газовой трубе. Высоко лезть не пришлось — квартира расположена на первом этаже шестиэтажного дома.



Причинённый ущерб она оценила в 115 тысяч рублей, которые сложились из стоимости пропавших смартфонов, планшета и наручных часов.



После поступления заявки о краже по указанному адресу работала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра помещений удалось установить, что квартира оборудована сигнализацией, но во время визита вора она была отключена.



Внезапный визитёр был неаккуратен: с места преступления изъяли следы рук и обуви, отправив материалы на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

