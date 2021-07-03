Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова призналась, что переболела коронавирусом. Как она написала в ночь на 3 июля в своем инстаграме, это произошло еще в октябре 2020 года.
В течение первой недели она чувствовала себя прекрасно и даже тренировалась дома. Лишь на восьмой день поднялась температура до 37,3. На следующий день Елизавета упала в обморок, и ее положили в больницу.
«Мне в руку вкололи иммуноподавляющее средство от цитокинового шторма (проще говоря, это когда иммунитет начинает бороться с собственным организмом). Лечили «Фавипиравиром», где-то на пятый день в больнице пропали обоняние и вкус», — написала девушка.
В больнице она пробыла больше недели. В день выписки, по ее словам, «даже не могла поднять руку».
«Сложно было просто ходить, обострились «болячки» детства, начали выпадать волосы, и период восстановления длился больше месяца. Это учитывая мой возраст, здоровый организм и тот факт, что процент поражения легких у меня был минимальный — 5%. А ещё у меня была апатия, полное отсутствие желания и сил что-либо делать. Не просто будничная лень, а прям безразличие», — подчеркнула дочь пресс-секретаря президента России.
Ранее Елизавета Пескова заявила, что боится вакцинироваться. По ее словам, она в принципе не любит уколы, а также не знает, как вакцина от коронавируса скажется на ее здоровье.