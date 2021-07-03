Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова призналась, что переболела коронавирусом. Как она написала в ночь на 3 июля в своем инстаграме, это произошло еще в октябре 2020 года.



В течение первой недели она чувствовала себя прекрасно и даже тренировалась дома. Лишь на восьмой день поднялась температура до 37,3. На следующий день Елизавета упала в обморок, и ее положили в больницу.



«Мне в руку вкололи иммуноподавляющее средство от цитокинового шторма (проще говоря, это когда иммунитет начинает бороться с собственным организмом). Лечили «Фавипиравиром», где-то на пятый день в больнице пропали обоняние и вкус», — написала девушка.