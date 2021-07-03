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«Начали выпадать волосы». Дочь Пескова рассказала, как переболела коронавирусом, но даже это не заставит ее вакцинироваться

Дочь Пескова рассказала, как у нее выпадали волосы после коронавируса

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова призналась, что переболела коронавирусом. Как она написала в ночь на 3 июля в своем инстаграме, это произошло еще в октябре 2020 года.

В течение первой недели она чувствовала себя прекрасно и даже тренировалась дома. Лишь на восьмой день поднялась температура до 37,3. На следующий день Елизавета упала в обморок, и ее положили в больницу.

«Мне в руку вкололи иммуноподавляющее средство от цитокинового шторма (проще говоря, это когда иммунитет начинает бороться с собственным организмом). Лечили «Фавипиравиром», где-то на пятый день в больнице пропали обоняние и вкус», — написала девушка.

В больнице она пробыла больше недели. В день выписки, по ее словам, «даже не могла поднять руку».

«Сложно было просто ходить, обострились «болячки» детства, начали выпадать волосы, и период восстановления длился больше месяца. Это учитывая мой возраст, здоровый организм и тот факт, что процент поражения легких у меня был минимальный — 5%. А ещё у меня была апатия, полное отсутствие желания и сил что-либо делать. Не просто будничная лень, а прям безразличие», — подчеркнула дочь пресс-секретаря президента России.

Ранее Елизавета Пескова заявила, что боится вакцинироваться. По ее словам, она в принципе не любит уколы, а также не знает, как вакцина от коронавируса скажется на ее здоровье.

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Комментарии (22)

260708081
Наверно, у нее пока есть свои антитела, переболела серьёзно. А от новых мутаций никто не защищён.
чцаца9832
Зачем пишут об этой никчемной пустышке? Кто это такая и зачем мне о ней знать? Писюковский отпрыск или писючий коронавирус?
iphonedimona
Как папа её отблагодарит за такой базар? Это же можно считать госизменой. Шутки шутками, но иногда они проговариваются и говорят правду.
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