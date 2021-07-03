В ДТП с «Мерседесом», снесшим «Форд» под камерами в Петербурге, пострадала женщина

После ДТП с «Мерседесом», который снес «Форд» на пересечении улицы Ивана Черных и Сивкова переулка в Петербурге, госпитализирована 44-летняя женщина. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по региону.



В полиции не уточнили, в каком состоянии находится пострадавшая. Судя по комментариям в соцсетях, женщина находилась за рулем «Мерседеса». Напомним, накануне она вылетела из переулка прямо на «Форд», ехавший по главной дороге. Оба автомобиля после этого оказались на тротуаре, пешеходы не пострадали чудом. ДТП произошло под камерами наблюдения.

