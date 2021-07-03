Улица Рубинштейна торжественно отмечает последний матч Евро-2020 в Петербурге. Вся проезжая часть — сплошная пробка. Дорога наводнена роскошными автомобилями, мотоциклами и людьми с fanID. В заведения невозможно войти. Гуляющие свободно курят кальяны, а также злоупотребляют веселящим газом.
Запрет на продажу алкоголя после 22:00 также не действует. Активизировались в эту ночь и «девушки с не самой высокой социальной ответственностью». По наблюдениям журналиста, барышни активно пытаются найти себе пару.
Градус радости пытаются сбавить сотрудники правоохранительных органов: патрули Росгвардии несут трудовые будни. В частности, просят удалить фотографии. На закон о СМИ реагируют осознанно. «Это уже в интернете», — аргумент.