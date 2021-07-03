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Рубинштейна снова гуляет. Фанаты провожают Евро-2020 в Петербурге

Петербургская улица Рубинштейна в ночь на 3 июля вновь превратилась в центр массовых гуляний. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Улица Рубинштейна торжественно отмечает последний матч Евро-2020 в Петербурге. Вся проезжая часть — сплошная пробка. Дорога наводнена роскошными автомобилями, мотоциклами и людьми с fanID. В заведения невозможно войти. Гуляющие свободно курят кальяны, а также злоупотребляют веселящим газом.

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Запрет на продажу алкоголя после 22:00 также не действует. Активизировались в эту ночь и «девушки с не самой высокой социальной ответственностью». По наблюдениям журналиста, барышни активно пытаются найти себе пару.

Градус радости пытаются сбавить сотрудники правоохранительных органов: патрули Росгвардии несут трудовые будни. В частности, просят удалить фотографии. На закон о СМИ реагируют осознанно. «Это уже в интернете», — аргумент.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

266081655
Горячий привет жителям улицы Рубинштейна! Чем мы хуже какого-нибудь Амстердама? Создами свой злачный квартал!
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