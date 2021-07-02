Петербуржцы из разных районов города заметили дым на севере города. Как пишет 47news, вечером 2 июля в Мурино произошел пожар на стройплощадке.
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По городу в Ленобласти распространяются дым и неприятный запах. Местные жители в соцсетях предполагают, что у строителей «подгорел плов». Судя по видео и фото, горят строительные бытовки.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
В ГУ МЧС по региону 47news сообщили, что сигнал о возгорании на Графской улице поступил в 23:21. Информация о происшествии уточняется.