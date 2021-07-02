Петербург подключается к производству «ЭпиВакКороны»

Площадки компании «Герофарм» в Петербурге и Москве с июля подключатся к производству вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом 2 июля заявил глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.



«Сейчас мы продолжаем масштабирование производства, расширяем площадки. Вакцина производится уже не только на площадках «Вектора» и «Вектор-Биальгам», но начиная с июля подключается площадка «Герофарм» в Санкт-Петербурге и в Москве для того, чтобы расширить и увеличить объем вакцины, который будет доступен для населения», — сказал он (цитата по ТАСС).

