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Петербург подключается к производству «ЭпиВакКороны»

Площадки компании «Герофарм» в Петербурге и Москве с июля подключатся к производству вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом 2 июля заявил глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Сейчас мы продолжаем масштабирование производства, расширяем площадки. Вакцина производится уже не только на площадках «Вектора» и «Вектор-Биальгам», но начиная с июля подключается площадка «Герофарм» в Санкт-Петербурге и в Москве для того, чтобы расширить и увеличить объем вакцины, который будет доступен для населения», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Максютова, для вакцинации 60% взрослого населения (именно такая цель поставлена для достижения коллективного иммунитета) необходимо произвести десятки миллионов комплектов вакцины.

«Острота пандемии спадет. Я уверен, что COVID-19 в ближайшем будущем станет обычным сезонным ОРВИ, и опасность вируса для человека, как главного хозяина, будет значительно снижена. Но именно у нас с вами в руках все возможности для того, чтобы приблизить этот момент», — подчеркнул глава «Вектора», призвав всех прививаться.

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Комментарии (14)

mynine
Это была бы хорошая весть, если были бы доказательства что ЭпиВак работает. Но никаких свидетельств, увы, нет.
1) ресурсы тратятся не по назначению
2) привитые ЭпиВаком люди скорее всего окажутся незащищенными против вируса и будет еще больше болезней и смертей...
266122930
Только ленивый ещё не написал, что эта вакцина НЕ РАБОТАЕТ !
old_rat
Лучше бы подключились к производству КовиВака. Все-таки классическая вакцина, а не пептидная алюминиевая непонятная чебурашка, после которой и антитела не найти.
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