Петербург подключается к производству «ЭпиВакКороны»

Площадки компании «Герофарм» в Петербурге и Москве с июля подключатся к производству вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом 2 июля заявил глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
«Сейчас мы продолжаем масштабирование производства, расширяем площадки. Вакцина производится уже не только на площадках «Вектора» и «Вектор-Биальгам», но начиная с июля подключается площадка «Герофарм» в Санкт-Петербурге и в Москве для того, чтобы расширить и увеличить объем вакцины, который будет доступен для населения», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Максютова, для вакцинации 60% взрослого населения (именно такая цель поставлена для достижения коллективного иммунитета) необходимо произвести десятки миллионов комплектов вакцины.
«Острота пандемии спадет. Я уверен, что COVID-19 в ближайшем будущем станет обычным сезонным ОРВИ, и опасность вируса для человека, как главного хозяина, будет значительно снижена. Но именно у нас с вами в руках все возможности для того, чтобы приблизить этот момент», — подчеркнул глава «Вектора», призвав всех прививаться.