FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +26
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
7
Печать

В КСП увидели бесполезность петербургского комитета по делам Арктики

Контрольно-счетная палата Петербурга провела проверку деятельности комитета по делам Арктики. Итоги проверки опубликованы 2 июля на сайте ведомства.

Как говорится в отчёте, функции арктического комитета во многом повторяют задачи комитетов по внешним связям, по труду и занятости населения, по культуре и по промышленной политике, инновациям и торговле.

«Территория Санкт-Петербурга к Арктической зоне Российской Федерации не относится», — замечают при этом проверяющие.

По итогам проверки аудиторы предложили Смольному привести в порядок деятельность комитета по Арктике. Также, как утверждают в КСП, в комитете выплатили подчиненным премии на сумму 11,6 млн рублей «без учета оценки эффективности и результативности».

Комитет по Арктике создали в 2018 году. Одновременно в правительстве города также ввели должность «арктического» вице-губернатора, позже её упразднили.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Skazochny
откройте справочник Смольного и там 90% комитетов и прочего дублируют друг друга имея начальника с зарплатой не ниже 100000₽
McGillavry
Лично я увидел бесполезность комитета по делам Арктики сразу как узнал о решении о его создании.
266128900
Вы просто не видели президента Эстонии в платье с картой Антарктиды.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний