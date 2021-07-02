В КСП увидели бесполезность петербургского комитета по делам Арктики

Контрольно-счетная палата Петербурга провела проверку деятельности комитета по делам Арктики. Итоги проверки опубликованы 2 июля на сайте ведомства.



Как говорится в отчёте, функции арктического комитета во многом повторяют задачи комитетов по внешним связям, по труду и занятости населения, по культуре и по промышленной политике, инновациям и торговле.



«Территория Санкт-Петербурга к Арктической зоне Российской Федерации не относится», — замечают при этом проверяющие.



По итогам проверки аудиторы предложили Смольному привести в порядок деятельность комитета по Арктике. Также, как утверждают в КСП, в комитете выплатили подчиненным премии на сумму 11,6 млн рублей «без учета оценки эффективности и результативности».