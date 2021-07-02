РФС обсуждает отставку Черчесова после провала на Евро-2020

Российский футбольный союз обсуждает отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Как сообщает РБК 2 июля со ссылкой на свой источник, переговоры между РФС и представителем Черчесова по условиям расторжения контракта начнутся в ближайшие дни.



«Ему еще не предложено покинуть свой пост. Однако сторона Черчесова не спешит разрывать контракт. Стороны будут обсуждать компенсацию по соглашению», — заявил собеседник издания в РФС. Другой источник РБК добавил, что в ближайшее время будет сформирован список претендентов на пост главного тренера сборной. «Кандидатура Сергея Семака, о которой пишут в СМИ и Telegram-каналах, не обсуждается. В списке два отечественных тренера и пять зарубежных», — заявил он.

