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Вице-премьер Чернышенко пообещал бороться с «засильем легионеров» и перегретыми зарплатами после неудач России в спорте

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал последние неудачи России в игровых видах спорта. В интервью «Р-Спорт» 2 июля он призвал к активным действиям.

«Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в четвертьфинале на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство. В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье «легионеров», перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий», — заявил вице-премьер.

По словам Чернышенко, он дал ряд поручений Минспорту. В частности, поручено усовершенствовать процесс формирования сборных команд, разработав прозрачные и открытые критерии отбора спортсменов. Кроме того, до середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению потолка зарплат спортсменов. Также ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требований к ним.

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Комментарии (9)

Skazochny
пообещал)))))
boba_5e4cd8961d365
Никогда такого не было и вот опять... Похоже, Чернышенко только из анабиоза вышел. Работу он свою делать не умеет, а приказы президента выполнять умеет.
Хауаю
А не пробовали платить игрокам за результат? Выиграли-получили хорошую премию, продули- только оклад "на поддержание штанов (шорт)"
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