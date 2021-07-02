ВОЗ: Мы находимся в очень опасном периоде пандемии COVID-19

Ситуация с коронавирусом в мире крайне тревожная — опасный индийский штамм «Дельта» обнаружен уже в 98 странах. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

«Мы находимся в очень опасном периоде пандемии COVID-19, усугубленной более заразными вариантами вируса, как «дельта», который становится доминантным штаммом во многих странах», — цитирует главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса «Интерфакс» 2 июля. Он отметил, что этот штамм распространяется в странах как с высоким, так и низким уровнем вакцинации.

