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ВОЗ: Мы находимся в очень опасном периоде пандемии COVID-19

Ситуация с коронавирусом в мире крайне тревожная — опасный индийский штамм «Дельта» обнаружен уже в 98 странах. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

«Мы находимся в очень опасном периоде пандемии COVID-19, усугубленной более заразными вариантами вируса, как «дельта», который становится доминантным штаммом во многих странах», — цитирует главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса «Интерфакс» 2 июля. Он отметил, что этот штамм распространяется в странах как с высоким, так и низким уровнем вакцинации.

Глава ВОЗ подчеркнул, что вакцинация в таких условиях — лучший способ замедлить пандемию и помочь экономике восстановиться. В ВОЗ надеются, что через год будет привито 70% населения во всех странах. Минимум 10% должны быть привиты в каждом из государств к сентябрю.

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Комментарии (8)

Наталья Иванова
Сингапур сегодня официально послал ВОЗ на три другие буквы, и признал, что никакой пандемии нет, а ковид как разновидность гриппа будут лечить обычным способом. Ограничения снимаются. ВОЗ также прищнал, что в КНДР ковида так и появилось. Так что Россия, вперед! Не бойтесь, надо расковидеть все
asgard
Признать иноагентом и забанить! Гнилая контора
Alex000
То, что период очень опасный - это да. Есть серьёзная заявка на попрать все базовые права человека, прикрываясь нагнетаемой ковидоистерией.
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