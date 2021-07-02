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«Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон добралась до кинотеатров

С 8 июля в кино начнут показывать «Чёрную вдову» — один из самых долгожданных фильмов года. Во-первых, это новая лента вселенной «Марвел», суперуспешного производителя кинокомиксов. Во-вторых, выйти на экраны фильм должен был ещё больше года назад, но тогда прокат отменили из-за объявленного локдауна.

Фото: marvel.com/
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Да и сам по себе выход первого после пандемии массового блокбастера, обреченного на успех — уже событие. Тем более такое дело — наконец подарили отдельный фильм одному из самых ярких супергероев, Наташе Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон.

Показали её предысторию, наградили загадочную женщину-вамп и секс-символ биографией, конфликтами, противоречиями. Да и вообще, когда в последний раз героем блокбастера, привлектельным и ярким, был выходец из России? Одним словом, просто прорва поводов проявить к фильму интерес — вне зависимости от симпатий и привязанностей.

16+

Иван Чувиляев

Фото: marvel.com/

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