FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +26
72.91р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Вирусолог: Появление мутантов зависит от числа случаев инфекции

Вакцинация по всему миру поможет снизить возникновение новых мутаций коронавируса, поскольку появление штаммов напрямую зависит от масштаба заражения. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Глобальная вакцинация необходима, потому что невакцинированные страны — это источник новых вариантов вируса. Дело в том, что появление мутантов зависит от числа случаев инфекции, и когда у нас число случаев исчисляется сотнями миллионов, то у нас риск появления новых мутантов намного выше, чем когда у нас единицы миллионов, то есть в сто раз меньше», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» 2 июля.

Для того, чтобы население даже после массовой вакцинации не заражалось штаммами, устойчивыми к сформировавшемуся иммунитету, нужна регулярная вакцинация и постоянный мониторинг иммунитета, отметил Лукашев. Он подчеркнул, что только в таких условиях вирус может отступить, и, возможно, даже не понадобится ревакцинация.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний