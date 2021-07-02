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На выезде из Петербурга водитель оригинально применил сигнал охотника и получил уголовное дело

Водителя «Фольксвагена» из-под Петербурга задержали за дорожное хулиганство. В нём видят возмутителя спокойствия, готового сделать оружием подручные средства, сам он настаивает, что палил в воздух не просто так.

О задержании 25-летнего жителя Всеволожска 2 июля сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. На молодого мужчину накануне указал водитель, который рассказал, как натерпелся страху на Мурманском шоссе. По его словам, примерно в половине девятого вечера на выезде из города буйствовал автомобилист на «Фольксвагене Поло». Завязавшийся спор оборвал выстрел, заявителю почудилось, что в руках оппонента мелькнул пистолет.

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Предполагаемого стрелка через двадцать минут остановили на 27 км Мурманского шоссе. При себе у него нашлось пиротехническое устройство. Через него в небо запускают сигнал охотника, который в зависимости от цвета является просьбой о помощи, привлечением внимания или сообщением, что всё хорошо. Какие-либо разрешения для приобретения не нужны.

По версии правоохранителей, житель Всеволожска стрелял в машину своего соперника. Под камеру он не отрицает использование устройства не по назначению. «Задержан за выстрел из пиротехнического устройства по причине предотвращения ДТП», — заявляет он.

В полиции возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК — «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемый задержан на двое суток.

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (1)

lamer
Сдавал ХТИ на оружие. Пришел некий субъект ботанской наружности, но с модельной мужественной бородой. Чего-то там долго выносил мозг в регистратуре. Упорно интересовался, как можно пройти нарколога не по месту регистрации. Спросил, зачем ему нужен пистик (ООП - говнострел). Таки ответил, чтоб увереннее себя чувствовать.
Уважаемые законодатели, ну не давайте оружие в руки идиотов, пожалуйста!
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