О задержании 25-летнего жителя Всеволожска 2 июля сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. На молодого мужчину накануне указал водитель, который рассказал, как натерпелся страху на Мурманском шоссе. По его словам, примерно в половине девятого вечера на выезде из города буйствовал автомобилист на «Фольксвагене Поло». Завязавшийся спор оборвал выстрел, заявителю почудилось, что в руках оппонента мелькнул пистолет.

Водителя «Фольксвагена» из-под Петербурга задержали за дорожное хулиганство. В нём видят возмутителя спокойствия, готового сделать оружием подручные средства, сам он настаивает, что палил в воздух не просто так.

Предполагаемого стрелка через двадцать минут остановили на 27 км Мурманского шоссе. При себе у него нашлось пиротехническое устройство. Через него в небо запускают сигнал охотника, который в зависимости от цвета является просьбой о помощи, привлечением внимания или сообщением, что всё хорошо. Какие-либо разрешения для приобретения не нужны.



По версии правоохранителей, житель Всеволожска стрелял в машину своего соперника. Под камеру он не отрицает использование устройства не по назначению. «Задержан за выстрел из пиротехнического устройства по причине предотвращения ДТП», — заявляет он.



В полиции возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК — «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемый задержан на двое суток.

