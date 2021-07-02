Депутат ЗакСа Петербурга Васильев, проигравший праймериз «Единой России», собрался на выборы самовыдвиженцем

Как следует из опубликованных данных, Васильев намерен избираться в 16-м округе в Кировском районе. Праймериз «Единой России» по этой территории он проиграл главе Санкт-Петербургского регионального штаба ОНФ Виталию Фатеичеву.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Васильев, избранный в шестой созыв от «Единой России», подал документы для участия в выборах в качестве самовыдвиженца. Информация об этом появилась 2 июля на сайте избирательной комиссии.

Отметим, что депутат неоднократно резко высказывался по поводу действий чиновников во время заседаний Законодательного собрания, в том числе требовал уволить главу Кировского района Сергея Иванова.

Также в феврале 2017 года в эфире одного из телеканалов он пожаловался на низкую депутатскую зарплату (около 120 тысяч рублей).

До избрания в ЗакС он был главой Контрольно-счетной палаты Ленобласти и советником в Счетной палате Российской Федерации. Кроме того, с июня по декабрь 2011 года был заместителем генерального директора ОАО «Кировский завод».