В пятницу, 2 июля, Boeing 737 совершил вынужденную посадку у побережья Гонолулу после того, как пилоты сообщили о неисправности двигателя, сообщает CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации FAA. На борту были два члена экипажа, они оба спасены.
По данным Департамента транспорта штата, это произошло около 1:45 утра (14:45 мск) примерно в двух милях от аэропорта Калаэлоа на западе гавайского острова Оаху, передаёт местное издание Hawaii News Now.
«Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, когда им пришлось посадить самолет на воду, — заявило FAA. — По предварительной информации, береговая охрана США спасла обоих членов экипажа. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование».