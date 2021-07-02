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Грузовой Boeing 737 экстренно приводнился в океан недалеко от Гавайев

В пятницу, 2 июля, Boeing 737 совершил вынужденную посадку у побережья Гонолулу после того, как пилоты сообщили о неисправности двигателя, сообщает CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации FAA. На борту были два члена экипажа, они оба спасены.

По данным Департамента транспорта штата, это произошло около 1:45 утра (14:45 мск) примерно в двух милях от аэропорта Калаэлоа на западе гавайского острова Оаху, передаёт местное издание Hawaii News Now.

Фото: скриншот с сайта flightradar24.com
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«Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, когда им пришлось посадить самолет на воду, — заявило FAA. — По предварительной информации, береговая охрана США спасла обоих членов экипажа. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование».

Фото: скриншот с сайта flightradar24.com

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Комментарии (3)

Borze
Как обычно, Петров и Боширов.
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