В пятницу, 2 июля, Boeing 737 совершил вынужденную посадку у побережья Гонолулу после того, как пилоты сообщили о неисправности двигателя, сообщает CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации FAA. На борту были два члена экипажа, они оба спасены.

По данным Департамента транспорта штата, это произошло около 1:45 утра (14:45 мск) примерно в двух милях от аэропорта Калаэлоа на западе гавайского острова Оаху, передаёт местное издание Hawaii News Now.