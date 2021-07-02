«Бойскауты Америки» выплатят жертвам сексуального насилия 850 млн долларов

Одна из крупнейших в истории США компенсаций за сексуальное насилие будет выплачена организацией «Бойскауты Америки» (BSA). Сумма составляет 850 млн долларов.

Как сообщает 2 июля BBC, адвокаты, которые представляют примерно 60 тысяч жертв, пришли к соглашению с 111-летней скаутской организацией. Мировое соглашение должно быть одобрено судьей, но может столкнуться с противодействием страховщиков, которым придется выплатить миллионы долларов.

BSA принесла извинения жертвам и объявила о банкротстве в прошлом году, заявив, что создаст траст компенсации для жертв сексуального насилия.