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«Бойскауты Америки» выплатят жертвам сексуального насилия 850 млн долларов

Одна из крупнейших в истории США компенсаций за сексуальное насилие будет выплачена организацией «Бойскауты Америки» (BSA). Сумма составляет 850 млн долларов.

Как сообщает 2 июля BBC, адвокаты, которые представляют примерно 60 тысяч жертв, пришли к соглашению с 111-летней скаутской организацией. Мировое соглашение должно быть одобрено судьей, но может столкнуться с противодействием страховщиков, которым придется выплатить миллионы долларов.

BSA принесла извинения жертвам и объявила о банкротстве в прошлом году, заявив, что создаст траст компенсации для жертв сексуального насилия.

Еще в 2012 году газета Los Angeles Times обнаружила около 5 000 файлов с подробностями обвинений в адрес командиров скаутов и командиров отрядов, которые считались «неподходящими добровольцами». О большинстве инцидентов в полицию не сообщалось.

«Бойскауты Америки» рассекретили материалы о случаях растления детей сотрудниками организации в 2012 году. Как пишет The New York Times, тысячи страниц документации, охватывающей период с 1965 по 1985 год, впервые стали доступны для общественности.

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