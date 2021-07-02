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Служба 122 приняла от петербуржцев полмиллиона вызовов за месяц

В июне через службу 122 в Петербурге зарегистрировано 275 тыс. заявок на вызов врача на дом

За прошедший месяц служба 122 в Петербурге приняла от горожан 500 тысяч вызовов. При этом поток звонков для вызова врача на дом в середине июня увеличился в семь раз по сравнению с показателями начала месяца.

Как сообщили 2 июля в комитете по информатизации и связи Петербурга, в июне, во многом из-за аномальной жары, было зарегистрировано 275 тысяч заявок на вызов врача на дом. Также с помощью службы 122 записано на вакцинацию 40 тысяч петербуржцев.

В Смольном уточнили, что с недавних пор при обработке вызовов врача на дом в службе 122 применяется роботизированное решение, которое позволяет осуществлять одновременный прием более 700 звонков. В среднем с помощью виртуального ассистента оформляется порядка 95 % заявок в день.

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