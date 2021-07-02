Служба 122 приняла от петербуржцев полмиллиона вызовов за месяц

За прошедший месяц служба 122 в Петербурге приняла от горожан 500 тысяч вызовов. При этом поток звонков для вызова врача на дом в середине июня увеличился в семь раз по сравнению с показателями начала месяца.



Как сообщили 2 июля в комитете по информатизации и связи Петербурга, в июне, во многом из-за аномальной жары, было зарегистрировано 275 тысяч заявок на вызов врача на дом. Также с помощью службы 122 записано на вакцинацию 40 тысяч петербуржцев.

