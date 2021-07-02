Премьер-министр Финляндии вслед за Меркель и Макроном высказалась за перезапуск диалога ЕС с Россией

Глава правительства Финляндии Санна Марин поддерживает инициативу Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о возобновлении диалога с Россией.
«Финляндия поддерживает эту идею. Отказ от диалога с Россией не дал результатов», — заявила финский премьер-министр в интервью Le Monde. «Мы должны быть очень точными и твердыми в отношениях с Россией, но нам также необходим диалог, если мы хотим влиять на ее позицию», — уверена Марин (цитаты по ТАСС). При этом, конечно, страны ЕС должны оставаться едиными в вопросах внешней политики, а Союз должен участвовать в переговорах по контролю за вооружениями.
Марин видит роль Европы в мире более активной, когда речь идёт о международных проблемах.
До поздней ночи 25 июня лидеры 27 стран ЕС пытались согласовать встречу на высшем уровне между РФ и ЕС, которую предложили провести канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Вместо этого сошлись на том, что внешнеполитическая служба Евросоюза рассмотрит возможности для диалога с Россией по отдельным темам.