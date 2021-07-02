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Премьер-министр Финляндии вслед за Меркель и Макроном высказалась за перезапуск диалога ЕС с Россией

Глава правительства Финляндии Санна Марин поддерживает инициативу Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о возобновлении диалога с Россией.

«Финляндия поддерживает эту идею. Отказ от диалога с Россией не дал результатов», — заявила финский премьер-министр в интервью Le Monde. «Мы должны быть очень точными и твердыми в отношениях с Россией, но нам также необходим диалог, если мы хотим влиять на ее позицию», — уверена Марин (цитаты по ТАСС). При этом, конечно, страны ЕС должны оставаться едиными в вопросах внешней политики, а Союз должен участвовать в переговорах по контролю за вооружениями.

Марин видит роль Европы в мире более активной, когда речь идёт о международных проблемах.

До поздней ночи 25 июня лидеры 27 стран ЕС пытались согласовать встречу на высшем уровне между РФ и ЕС, которую предложили провести канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Вместо этого сошлись на том, что внешнеполитическая служба Евросоюза рассмотрит возможности для диалога с Россией по отдельным темам.

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Комментарии (10)

AlBerkut
Решили собраться, обкашлять?
Вот говорят по части обкашлять у болельщиков хорошо пошло😉😂😂😂
ARISTARH
Идите к черту твари)))
RemyMartin
С кем они тут хотят вести диалог?
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