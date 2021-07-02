FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +26
72.91р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

В Башкирии ребенок закрылся в советском холодильнике во время игры и задохнулся

В Башкирии ребенок погиб во время игры в прятки с сестрами. Мальчик неосторожно выбрал место, где укрыться. Искали его до глубокой ночи.

Подробности 2 июля сообщает республиканский Следственный комитет. По предварительным данным следствия, вечером 1 июля мальчик во время игры во дворе частного дома спрятался в старом холодильнике марки «Мир», который стоял возле сарая.

Холодильники такой системы имеют одностороннее запорное устройство, открывающееся только с наружной стороны. Ребенок не смог выбраться и задохнулся.

Его тело обнаружили родители около 1:20 2 июля.

Следователи с полицейскими осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают семью погибшего мальчика, добавили в СК.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний