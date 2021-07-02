В Башкирии ребенок закрылся в советском холодильнике во время игры и задохнулся

В Башкирии ребенок погиб во время игры в прятки с сестрами. Мальчик неосторожно выбрал место, где укрыться. Искали его до глубокой ночи.
Подробности 2 июля сообщает республиканский Следственный комитет. По предварительным данным следствия, вечером 1 июля мальчик во время игры во дворе частного дома спрятался в старом холодильнике марки «Мир», который стоял возле сарая.
Холодильники такой системы имеют одностороннее запорное устройство, открывающееся только с наружной стороны. Ребенок не смог выбраться и задохнулся.
Его тело обнаружили родители около 1:20 2 июля.
Следователи с полицейскими осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают семью погибшего мальчика, добавили в СК.