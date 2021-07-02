В редакцию издания Readovka пришли со словами о блокировке сайта. Визит приставов журналисты связывают с материалами о депутате Госдумы

Как сообщает редакция, пристав по фамилии Архопов из Красногорского отдела ФССП Московской области навестил журналистов 2 июля. Он сообщил, что принес уведомление о блокировке сайта Readovka, которое вынес днем ранее. В рамках какого дела приняты обеспечительные меры, Архопов, утверждает редакция, не сказал. Журналистам удалось выяснить, что постановление относится к делу по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

Судебный пристав пытался вручить редакции Readovka уведомление о блокировке сайта. Даже после согласия журналисты его не увидели.

Судя по видеозаписи, опубликованной изданием, руководству выдали некое постановление о взыскании. «Это же не тот документ», — отмечает кто-то из сотрудников редакции. «Ну, тот я тоже отправлял», — ответил пристав. Редакция утверждает, что никаких документов от приставов за последнее время не получала.



Приставы уже пытались заблокировать весь сайт, но позже решение суда было отменено. Поводом для иска стал материал о рейдерском захвате совхоза имени Ленина.

