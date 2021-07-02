Вирусологи рассказали, какую систему организма «дельта»-штамм поражает больше всего

При заражении индийским «дельта»-штаммом реже пропадает обоняние, но серьёзный удар наносится по пищеварительной системе.
«Возбудитель чаще поражает ЖКТ, в меньшей степени рецепторы верхних дыхательных путей», — отметил 2 июля в интервью радиостанции «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский поражение желудочно-кишечного тракта объясняет «индивидуальными особенностями этого штамма».
«Штамм плохой, заразный, главное, что хочу сказать: сейчас надо вакцинироваться. Одновременно, массово, «Спутником V», — приводит его слова радиостанция.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сказала, что при первых днях заболевания новым штаммом коронавируса симптомы «практически невозможно отличить от банальной простуды».