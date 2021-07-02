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Вирусологи рассказали, какую систему организма «дельта»-штамм поражает больше всего

Вариант коронавируса «дельта» бьёт по ЖКТ

При заражении индийским «дельта»-штаммом реже пропадает обоняние, но серьёзный удар наносится по пищеварительной системе.

«Возбудитель чаще поражает ЖКТ, в меньшей степени рецепторы верхних дыхательных путей», — отметил 2 июля в интервью радиостанции «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский поражение желудочно-кишечного тракта объясняет «индивидуальными особенностями этого штамма».

«Штамм плохой, заразный, главное, что хочу сказать: сейчас надо вакцинироваться. Одновременно, массово, «Спутником V», — приводит его слова радиостанция.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сказала, что при первых днях заболевания новым штаммом коронавируса симптомы «практически невозможно отличить от банальной простуды».

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Комментарии (7)

mik70
Я упал со стула...Так все кто в реанимации, им аппараты ИВЛ воздух в ЖКТ подают? ЭЭЭ, аааа...Нет слов.
michailPotapov
Запишите уже фамилии Вирусологов скоро будет Трибунал чтобы никто не ушел
Владислав М
А чем кишечная корона отличается от кишечного гриппа?
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