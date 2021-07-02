Авиакомпания «Россия» возобновила полёты в Анталью

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») возобновила полёты в Анталью. Рейсы на популярный турецкий курорт выполняются из Пулково дважды в день.



Как сообщили 2 июля в пресс-службе авиаперевозчика, согласно расписанию, вылеты из Петербурга осуществляются в 09:30 и в 12:45. Прилёт в аэропорт турецкого курорта — в 13:45 и 17:05 соответственно. Обратные рейсы из Антальи — в 14:35 и в 17:55 с прибытием в Пулково в 18:50 и 22:10.



Напомним, что авиасообщение с Турцией было временно приостановлено из-за пандемии в середине апреля. Возобновились полёты в эту страну с 22 июня.

