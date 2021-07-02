Полицейский вихрь по касательной задел петербурженку. МВД платить за ее страдания не торопится

МВД не считает себя обязанным платить за лечение и моральные страдания жительницы Петербурга, которая ударилась головой об пол после столкновения с полицейским Шашиловым. Он был увлечен погоней.
О деле 2 июля рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга. Шашилов пронесся мимо Галины Григорьевой на станции метро «Проспект Ветеранов» поздним октябрьским вечером 2018 года, он гнался за нарушителем. Женщина стала невольной жертвой активности полицейского, она упала, ударилась головой и на некоторое время потеряла сознание, из метро ее увезли в карете скорой помощи.
Как следует из решения Красносельского районного суда, Григорьева написала заявление о преступлении, но ей в возбуждении отказали. Пролечившись в больнице, она подала иск к МВД, в качестве третьей стороны в нем региональное управление и сам полицейский Шашилов. В апреле этого года суд требования Григорьевой удовлетворил, она просила чуть больше 13 тысяч за лечение и 50 тысяч компенсации. Еще на первой инстанции представители министерства иск не признали и оспорили решение. Пока что апелляционная жалоба не принята из-за нарушений в оформлении. Времени разобраться с бумажками у полицейских до 2 августа.