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Жена владельца «Спартака» предсказала «бомжам» чемпионство в следующем сезоне

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, спрогнозировала пятерку лучших команд в следующем сезоне чемпионата России по футболу. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Цитата: «Давайте попробуем угадать расстановку команд. Первые 5 мест в следующем сезоне?

Мой прогноз:

1. Бомжи

2. «Локомотив»

3. «Спартак» (только из-за любви к команде)

4. «Рубин»

5. «Динамо»

Фото: скриншот приложения telegram
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«Бомжами» называются игроки «Зенита».

Зарема Салихова — жена миллиардера, владельца «Лукойла» и ФК «Спартак» Леонида Федуна. Родила бизнесмену трех детей. В январе 2021 года вошла в совет директоров «Спартака». В мае вышла в знак протеста против назначения нового главного тренера Руйя Витории.

Фото: скриншот приложения telegram

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Комментарии (13)

муматор
данный комментарий показывает интеллектуальный уровень данной особы. Впрочем, и её муженька тоже.
Mafioza
Жена богача и такая завистливая,муж не дает что ли?пока любимая команда чемпионами не станет:)
263824501
Ну если дам очка перешла на прозвища, то надо было всех ими наградить. 1. Бомжи. 2. Проводницы. 3. Свиньи. 4.Татары. 5. ДНО.
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