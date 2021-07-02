Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, спрогнозировала пятерку лучших команд в следующем сезоне чемпионата России по футболу. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Цитата: «Давайте попробуем угадать расстановку команд. Первые 5 мест в следующем сезоне?
Мой прогноз:
1. Бомжи
2. «Локомотив»
3. «Спартак» (только из-за любви к команде)
4. «Рубин»
5. «Динамо»
«Бомжами» называются игроки «Зенита».
Зарема Салихова — жена миллиардера, владельца «Лукойла» и ФК «Спартак» Леонида Федуна. Родила бизнесмену трех детей. В январе 2021 года вошла в совет директоров «Спартака». В мае вышла в знак протеста против назначения нового главного тренера Руйя Витории.