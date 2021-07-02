Ревакцинация в Петербурге стартует 5 июля

Ревакцинация показана тем, кто был привит от новой коронавирусной инфекции более полугода назад. Пройти ее можно будет в любом стационарном или мобильном пункте на территории Петербурга. При этом документы для предъявления остаются все те же: паспорт и СНИЛС. Запись также осуществляется по прежней схеме — по четырем доступным каналам: портал «Здоровье петербуржца», «Госуслуги», телефон 122 и колл-центры поликлиник, рассказал 1 июля Лисовец на своей странице в «ВКонтакте».



Проводиться повторная вакцинация будет без предъявления анализов на антитела. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, титр антител значения не имеет. Для повторной вакцинации подойдут любые зарегистрированные вакцины. С учетом того, что вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» остались в городе в ограниченном количестве, а вакцина «Спутник Лайт» еще не поступила, на данном этапе повторная вакцинация будет производиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).