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Ревакцинация в Петербурге стартует 5 июля

Повторная вакцинация станет доступна для жителей Петербурга в понедельник, 5 июля, заявил глава комздрава Дмитрий Лисовец.

Ревакцинация показана тем, кто был привит от новой коронавирусной инфекции более полугода назад. Пройти ее можно будет в любом стационарном или мобильном пункте на территории Петербурга. При этом документы для предъявления остаются все те же: паспорт и СНИЛС. Запись также осуществляется по прежней схеме — по четырем доступным каналам: портал «Здоровье петербуржца», «Госуслуги», телефон 122 и колл-центры поликлиник, рассказал 1 июля Лисовец на своей странице в «ВКонтакте».

Проводиться повторная вакцинация будет без предъявления анализов на антитела. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, титр антител значения не имеет. Для повторной вакцинации подойдут любые зарегистрированные вакцины. С учетом того, что вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» остались в городе в ограниченном количестве, а вакцина «Спутник Лайт» еще не поступила, на данном этапе повторная вакцинация будет производиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Переболевшие более 6 месяцев назад граждане также могут пройти вакцинацию в любом пункте без исследования уровня антител.

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Комментарии (6)

CET
И так до гробовой доски.
263834781
Прививаться с высоким уровнем антител - смысла не имеет.
Gorki
титр антител значения не имеет.
Вот и хорошо, зря деньги не тратить.
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