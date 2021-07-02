Девушка, найденная у высотки в Петербурге с монеткой «Ты всегда в моем сердце», оказалась порноактрисой на пике карьеры

По данным коллег из ngs24.ru, некоторое время назад она дала интервью , где призналась в том, что снимается в порно под ником Kriss the Foxxx: «Я переехала в Питер из Красноярска, проработала в банке ровно 5 дней, с прогулами. И поняла, что мне неинтересно. Я не понимаю, о чем разговаривать с этими людьми. И попала в порно».

О смерти девушки в своем инстаграме сообщил также её парень. Он собирает деньги на её похороны.



Как писала «Фонтанка», тело девушки обнаружили у высотки на улице Ворошилова. На балконе 22-го этажа нашли сумку с документами на её имя, бутылку с водой, а также пакет с чипсами. В доме этом она не жила, а вошла в парадную, когда выходили жильцы. В руке погибшей нашли монетку с гравировкой «Ты всегда в моем сердце».



Кристина училась в музыкальной школе Красноярска, после школы получила диплом специалиста по туризму.

