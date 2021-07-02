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Девушка, найденная у высотки в Петербурге с монеткой «Ты всегда в моем сердце», оказалась порноактрисой на пике карьеры

Порноактриса из Красноярска погибла в Петербурге

Установлена личность девушки, тело которой нашли у высотки в Невском районе.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июля, погибшая — 29-летняя уроженка Красноярского края Кристина.

По данным коллег из ngs24.ru, некоторое время назад она дала интервью, где призналась в том, что снимается в порно под ником Kriss the Foxxx: «Я переехала в Питер из Красноярска, проработала в банке ровно 5 дней, с прогулами. И поняла, что мне неинтересно. Я не понимаю, о чем разговаривать с этими людьми. И попала в порно».

О смерти девушки в своем инстаграме сообщил также её парень. Он собирает деньги на её похороны.

Как писала «Фонтанка», тело девушки обнаружили у высотки на улице Ворошилова. На балконе 22-го этажа нашли сумку с документами на её имя, бутылку с водой, а также пакет с чипсами. В доме этом она не жила, а вошла в парадную, когда выходили жильцы. В руке погибшей нашли монетку с гравировкой «Ты всегда в моем сердце».

Кристина училась в музыкальной школе Красноярска, после школы получила диплом специалиста по туризму.

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Комментарии (53)

lykov20
Ну порно-актриса, но не ворует же. Странное определение В. В. Путина "девушка с пониженной социальной ответственностью". Как использовать их для изгнания прокурора Ю. Скуратова и насаждения своих Чаек, так с ответственностью, видимо, было все в порядке. А каково возможное участие В. В. Путина в деле с отстранением Ю. Скуратова.
Local
Чем она хуже актёров,зарабатывающих
на рекламах или вкрадчивым с придыханием голоском призывающий голосовать за изменения в конституции?
ivan5_5e4d10fe646f6
Ну а что вы хотели в стране без нормальной понятной перспективы для молодых да и для всех. Ещё можно пойти покурьерить лет 10, а потом что? Кому нужны будут армия курьеров со стажем 10 лет? В президенты если только.
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