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Ни туалета, ни кафе. Самолет с туристами из Петербурга вместо курорта приземлился в Барнауле

Рейс Петербург — Горно-Алтайск приземлился в Барнауле из-за тумана

В два раза дольше добирались пассажиры рейса авиакомпании NordWind до Горно-Алтайска. Из-за того, что самолет застрял в Барнауле, до точки назначения долетели не все.

Фото: Читательница «Фонтанки» Ксения
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О внезапной посадке самолета ночью 2 июня в столице Алтайского края «Фонтанке» рассказала петербурженка Ксения.

По её словам, рейс на Горно-Алтайск (популярное в период пандемии место в России для активного отдыха) вылетел из Северной столицы около одиннадцати вечера накануне. А в три часа ночи (7 утра по местному времени) борт внезапно сел в Барнауле. Экипаж уведомил пассажиров, что аэропорт прилета не принимает из-за погодных условий.

Эту информацию «Фонтанке» подтвердили и в аэропорту Горно-Алтайска, отметив, что был туман.

Пока петербуржцы ждали разрешения на вылет, их, по словам Ксении, сгрузили в помещение вне аэропорта, где не было ни туалета, ни кафе. «Было много детей и даже животные, ну и мы — взрослые. Стоял только кулер и автомат с кофе, к которому было не пробиться. Время в пути составило вместо 4 часов 8 часов — и нас ни разу не покормили», — рассказывает Ксения. По её словам, в Горно-Алтайске туристы в итоге оказались в 11 утра по местному времени (7 утра мск).

При этом самолет летел облегченный. По словам пассажирки, часть пассажиров — человек 20 — плюнули на все, забрали багаж и вышли в Барнауле: «Мой сосед по креслу заказал себе блаблакар, например».

Фото: Читательница «Фонтанки» Ксения

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