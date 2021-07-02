По её словам, рейс на Горно-Алтайск (популярное в период пандемии место в России для активного отдыха) вылетел из Северной столицы около одиннадцати вечера накануне. А в три часа ночи (7 утра по местному времени) борт внезапно сел в Барнауле. Экипаж уведомил пассажиров, что аэропорт прилета не принимает из-за погодных условий.

Пока петербуржцы ждали разрешения на вылет, их, по словам Ксении, сгрузили в помещение вне аэропорта, где не было ни туалета, ни кафе. «Было много детей и даже животные, ну и мы — взрослые. Стоял только кулер и автомат с кофе, к которому было не пробиться. Время в пути составило вместо 4 часов 8 часов — и нас ни разу не покормили», — рассказывает Ксения. По её словам, в Горно-Алтайске туристы в итоге оказались в 11 утра по местному времени (7 утра мск).

При этом самолет летел облегченный. По словам пассажирки, часть пассажиров — человек 20 — плюнули на все, забрали багаж и вышли в Барнауле: «Мой сосед по креслу заказал себе блаблакар, например».

