FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +26
72.91р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

В трёхэтажном доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв, эвакуированы десятки жильцов

При взрыве газа в Нижнем Новгороде пострадали трое

В Нижнем Новгороде утром 2 июля в жилом доме взорвался бытовой газ. По предварительным данным, пострадали три человека.

ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает региональное ГУ МЧС, вызов на Светлоярскую улицу поступил около 6:50. Прибыв на место, спасатели увидели разбитые стёкла и разрушенные перекрытия между первым и вторым этажами. Были деблокированы три человека, эвакуированы более 60 человек, в том числе 9 детей. В ликвидации последствий задействованы более 85 человек и 25 единиц техники.

Как пишет NN.RU, двое мужчин получили тяжёлые ожоги — более 50% и 70% тела, третий — множественные ушибы. В МЧС заявили, что под завалами пострадавших нет. Дом сильно повреждён, возможно, его придется сносить.

По предварительной версии, взрыв произошёл из-за утечки газа из баллона в квартире, где жила неблагополучная семья. Газоснабжение там было отключено за долги. Вчера туда приезжали с проверкой сотрудники газовой службы, но попасть внутрь не смогли.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"Вчера туда приезжали с проверкой сотрудники газовой службы, но попасть внутрь не смогли." - я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомненья..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний