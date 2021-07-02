В Нижнем Новгороде утром 2 июля в жилом доме взорвался бытовой газ. По предварительным данным, пострадали три человека.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, вызов на Светлоярскую улицу поступил около 6:50. Прибыв на место, спасатели увидели разбитые стёкла и разрушенные перекрытия между первым и вторым этажами. Были деблокированы три человека, эвакуированы более 60 человек, в том числе 9 детей. В ликвидации последствий задействованы более 85 человек и 25 единиц техники.



Как пишет NN.RU, двое мужчин получили тяжёлые ожоги — более 50% и 70% тела, третий — множественные ушибы. В МЧС заявили, что под завалами пострадавших нет. Дом сильно повреждён, возможно, его придется сносить.