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«Прости, солнышко»: 10-летняя девочка умерла от старости

На Украине хоронят ребёнка с прогерией

Десятилетняя девочка из Винницкой области Украины умерла в результате прогерии — редчайшего генетического неизлечимого заболевания, известного как синдром Хатчинсона-Гилфорда.

Как передаёт 2 июля РИА Новости, об остановке сердца сообщила мама девочки. «Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти», — написала женщина в Facebook.

При прогерии человек в первые месяцы жизни развивается нормально, но потом развитие организма, то есть старение ускоряется в разы: год идёт за десять. Средняя продолжительность жизни при детской прогерии — 13 лет. Девочке из Винницкой области этот диагноз поставили в 5-летнем возрасте.

Детская прогерия может быть врожденной, однако у большинства больных клинические признаки проявляются обычно в возрасте двух-трех лет. Резко замедляется рост ребенка, отмечаются атрофические изменения дермы, подкожной клетчатки, особенно на лице, конечностях. Кожа истончается, становится сухой, морщинистой, на туловище могут быть склеродермоподобные очаги, участки гиперпигментации. Сквозь истонченную кожу просвечивают вены. Внешний вид больного: большая голова, лобные бугры выступают над маленьким заостренным («птичьим») лицом с клювовидным носом, нижняя челюсть недоразвита. Наблюдаются также атрофия мышц, дистрофические процессы в зубах, волосах и ногтях; отмечаются изменения костно-суставного аппарата, миокарда, гипоплазия половых органов, нарушение жирового обмена, помутнение хрусталика, атеросклероз.

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Комментарии (8)

kote_5e4d88f83c7f0
Бог - он про вечную жизнь, а не про земную.
Павел Михайлов
Так у гундяевых все новорожденные уже грешны по определению.
Athair
Интересно, вот если есть бог (а по большей части монотеистических религий он всеблаг) - то как он это допускает? Ребенок-то уж всяко нагрешить к 5 годам не мог...

Или богов всё-таки нет?
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