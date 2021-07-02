Десятилетняя девочка из Винницкой области Украины умерла в результате прогерии — редчайшего генетического неизлечимого заболевания, известного как синдром Хатчинсона-Гилфорда.
Как передаёт 2 июля РИА Новости, об остановке сердца сообщила мама девочки. «Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти», — написала женщина в Facebook.
При прогерии человек в первые месяцы жизни развивается нормально, но потом развитие организма, то есть старение ускоряется в разы: год идёт за десять. Средняя продолжительность жизни при детской прогерии — 13 лет. Девочке из Винницкой области этот диагноз поставили в 5-летнем возрасте.