В США введён мораторий на смертную казнь

Генпрокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне, он будет действовать на время проверки соответствующих процедур минюста.



«Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение», — приводит слова генпрокурора РИА Новости 2 июля.



Смертные казни в США на федеральном уровне разрешены. Однако местные власти имеют право принимать свои решения. От казни отказались 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико.

