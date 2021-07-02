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В США введён мораторий на смертную казнь

Генпрокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне, он будет действовать на время проверки соответствующих процедур минюста.

«Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение», — приводит слова генпрокурора РИА Новости 2 июля.

Смертные казни в США на федеральном уровне разрешены. Однако местные власти имеют право принимать свои решения. От казни отказались 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико.

Согласно Информационному центру о смертной казни (Death Penalty Information Center), в текущем году уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. По данным Центра, в октябре 2020 года число приговоренных к смертной казни в США превышало 2,5 тысячи человек.

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
ладно, час до водки.., господа, очнитесь, там почти у каждого есть оружие.., смертная казнь - не вопрос времени.., смертная казнь - способ поведения.., я бы ни разу не давал себе в руки оружие, ибо - не промахивался..) Так, по-моему, и нужно подходить.. - насколько ты доверяешь.., не важно кому, себе или другим, мне к примеру - нельзя! ) Так бывает..)
Ruth D. Armstead
Ну значит , кому то вышка корячится
265101847
Была нормальная страна, теперь будет , как у нас- убил, вышел и опять убил!
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