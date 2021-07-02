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Старый тюлень из Финского залива знает толк в отдыхе — учитесь, как радоваться жаре

Под Петербургом заметили тюленя на отдыхе

Фото: Вячеслав Заметня / Грибы и Грибники СПб
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Редкие кадры сделали петербуржцы в природном заказнике «Лебяжий» на южном побережье Финского залива, в Ломоносовском районе Ленобласти.

Пляжную фотосессию позволил провести балтийский серый тюлень. Взрослые самцы этого вида могут достигать 300 кг и более 2,5 метра. «Этот старый огромный тюлень лениво ворочался на каменном ложе, принимая солнечные ванны, и совершенно не обращал на меня внимания. Может, совсем расслабился и разомлел на солнышке, а может, потому что ветер дул в мою сторону», — рассказывает орнитолог-любитель Вячеслав Заметня 2 июля в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Фото: Вячеслав Заметня / Грибы и Грибники СПб

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Комментарии (1)

Sola
Орнитолог-любитель? Нет, это же настоящий силвотчер!
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