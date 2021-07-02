Редкие кадры сделали петербуржцы в природном заказнике «Лебяжий» на южном побережье Финского залива, в Ломоносовском районе Ленобласти.
Пляжную фотосессию позволил провести балтийский серый тюлень. Взрослые самцы этого вида могут достигать 300 кг и более 2,5 метра. «Этот старый огромный тюлень лениво ворочался на каменном ложе, принимая солнечные ванны, и совершенно не обращал на меня внимания. Может, совсем расслабился и разомлел на солнышке, а может, потому что ветер дул в мою сторону», — рассказывает орнитолог-любитель Вячеслав Заметня 2 июля в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».