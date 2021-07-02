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Актриса Любовь Омельченко скончалась из-за ковида

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Советская и российская актриса Любовь Дмитриевна Омельченко скончалась 29 июня на 74-м году жизни из-за коронавируса. Об этом сообщает на своём сайте Союз кинематографистов России.

Последние годы Любовь Омельченко жила в Москве.

Она снялась в полусотне фильмов, среди них «Наше призвание», «Хозяйка детского дома», «Возвращение «Броненосца», «Две судьбы», «Бумер», «Платина», «Угрюм-река».

«Любовь Дмитриевна была женой и музой известного сценариста Евгения Митько — автора фильма «Бумбараш». Она сама писала чудесные новеллы, и в нашей памяти навсегда останется «Добрый Снеговик», — отмечается в сообщении Союза кинематографистов. О ней говорят как о «безгранично доброй, которой хватало и на детей-инвалидов в детском доме, и на помощь всеми забытому умирающему режиссеру Вадиму Гемсу». Она была «чудесной женщиной, хорошей актрисой и очень добрым человеком».

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (6)

VF812
Многим до старушки лет десять осталось. Соболезнования близким.
AP-SPb
И вот зачем в питерских новостях про кончину никому не известной московской СТАРУШКИ???
Woodruff Shnibbll
В 74 года от чего она еще могла умереть....такая молодая, здоровая и на тебе - ковид подкосил.
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